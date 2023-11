Defesa Civil de Poços de Caldas alerta para onda de calor nos próximos dias

O forte calor deverá continuar, pelo menos, até meados da próxima semana

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Defesa Civil, informa que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta, nesta quarta-feira (8), para a atuação de uma onda de calor no decorrer dos próximos dias. Conforme o Instituto, a principal atuação do fenômeno se dará pelo interior do Brasil.

O Inmet explica que o aviso de onda de calor de nível amarelo é emitido quando a previsão indica que as temperaturas (neste caso, especialmente as máximas) devem ficar 5 °C acima da média pelo período de dois a três dias consecutivos.

Ainda segundo a previsão, o forte calor deverá continuar, pelo menos, até meados da próxima semana, contudo, a área de abrangência do fenômeno deve sofrer alterações. O Inmet reforça que segue monitorando a situação.

A partir do sábado (11), se a situação persistir, o aviso de onda calor será atualizado e poderá se expandir ou até mesmo ter o seu nível de severidade alterado.

O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda à população que tome medidas preventivas durante esse período de clima extremo. Algumas das medidas sugeridas incluem:

Hidratação constante: Beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação.

Evitar atividades físicas intensas: Reduzir o esforço físico durante as horas mais quentes do dia, quando a temperatura atinge seu pico.

Proteção solar: Se for necessário sair ao ar livre, use protetor solar, roupas leves, chapéus e óculos de sol para minimizar a exposição direta ao sol.

Ficar em locais climatizados: Permaneça em ambientes com ar condicionado ou use ventiladores para se manter fresco.

É importante que a população de Poços de Caldas esteja ciente dos riscos associados a essa onda de calor e tome todas as precauções permitidas para garantir sua segurança e bem-estar. A colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos negativos em termos de condições climáticas extremas. O Inmet explica que a intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não aos desvios de temperatura absolutos em si.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas