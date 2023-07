Defesa Civil de Poços de Caldas alerta para atuação de ciclone extropical na região

A previsão é de rajadas entre 60 e 80 km/h até domingo,16.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços através da Defesa Civil alerta que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica que o ciclone extratropical que vai atingir a Região Sul do País deve influenciar diretamente nas rajadas de vento em parte de Minas Gerais. A previsão é de rajadas entre 60 e 80 km/h até domingo,16.

O vendaval é o deslocamento violento de uma massa de ar com velocidades que variam entre 88 a 102 km/h, normalmente acompanhada de tempestades. Pode causar quedas de árvores, danos em plantações, interrupções de energia elétrica e comunicações, destelhamentos e outros danos em residências e traumatismos provocados pelo impacto de objetos lançados pelo vento.

O ciclone extratropical estará associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo País ao longo da quinta-feira. Atrás desta frente fria, uma intensa massa de ar frio atingirá o País no decorrer da quinta-feira. Com isso, as temperaturas terão queda.

Segundo Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil de Poços de Caldas, algumas medidas preventivas são necessárias e é recomendável que ao notarem sinal de alerta é só acionar a Defesa (153), Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

Medidas preventivas:

Mantenha em boas condições a estrutura de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado;

Mantenha as árvores no terreno da sua casa sadias, bem podadas e longe da rede elétrica;

Não deixe objetos e entulhos soltos no quintal;

Informe a Prefeitura sobre árvores não sadias identificadas no passeio público;

Como agir antes?

Coloque no chão todos os objetos que possam cair de locais altos, como prateleiras e estantes;

Organize e mantenha seus documentos pessoais em um saco plástico bem fechado e em local de fácil acesso para serem recolhidos por você em caso de evacuação.

Como agir durante?

Feche bem janelas e portas, evitando, fluxos de ventos no interior de sua casa;

Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro de água e gás;

Se você estiver em local seguro, permaneça até a diminuição dos ventos;

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoções próximas a você;

Não estacione veículos próximos a árvores, torres de transmissão e placas de segurança;

Se você estiver longe de casa e em local aberto, deite-se em uma vala ou depressão do terreno para se proteger;

Proteja sua cabeça de objetos que possam cair ou se deslocar em função dos ventos.

Como agir depois?

Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas. Avise imediatamente à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas