Defesa Civil de Machado participa de curso de sistema de comando em operações

A Prefeitura Municipal, por meio da Defesa Civil de Machado, participou, no dia 25 de outubro, de um curso de Sistema de Comando em Operações (SCO), na cidade de Passos. O evento foi promovido pelo Gabinete Militar do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Defesa Civil Estadual.

O curso teve como objetivo capacitar os agentes da Defesa Civil Municipal para atuarem em situações de desastres, padronizando as ações e contribuindo para a redução no tempo de resposta e na qualidade de prestação de serviços à comunidade afetada.

Ao longo do curso, os participantes receberam treinamento teórico e prático sobre as principais etapas da gestão de desastres, como:

Avaliação da situação;

Planejamento das ações;

Mobilização de recursos;

Coordenação das atividades; e

Avaliação do desempenho.

O curso foi ministrado por profissionais da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

A Prefeitura de Machado agradece a oportunidade de participar deste importante evento, que contribui para a melhoria da capacidade de resposta da Defesa Civil Municipal em situações de desastres.

