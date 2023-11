Defesa Civil alerta para possibilidade de fortes chuvas em Poços de Caldas

Apesar da onda de calor que persiste em diversos municípios mineiros, a população de Poços de Caldas deve se preparar para condições climáticas adversas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Defesa Civil, informa que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de tempestade para a região. A notificação, divulgada na tarde desta quarta-feira, 15, abrange uma área significativa, com 406 cidades em Minas Gerais sob alerta para tempestades, incluindo a possibilidade de queda de granizo.

Apesar da onda de calor que persiste em diversos municípios mineiros, a população de Poços de Caldas deve se preparar para condições climáticas adversas. O alerta iniciou às 14h e permanecerá vigente até esta quinta-feira. Os principais pontos de atenção incluem previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, ventos intensos variando entre 40-60 km/h risco de queda de granizo.

Conforme as informações da Defesa Civil, embora o alerta indique baixo risco de corte de energia elétrica, ainda existe a possibilidade de danos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos em algumas áreas.

CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS DA DEFESA CIVIL DURANTE A CHUVA:

— Evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos;

— Se você for surpreendido dentro do carro por uma inundação, abra os vidros, suba no teto pela janela, peça socorro e se possível ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193);

— Se você mora ou trabalha em áreas sujeitas a inundação, coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

— Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

— Não fique ou deixe crianças na enxurrada, pois podem ser arrastadas e se afogarem.

— Mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não os toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico;

— Não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores: elas podem cair e ocasionar graves acidentes;

— Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados;

— Coloque objetos em lugares que não caiam com a ocorrência de ventos fortes;

— Se você observar aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199);

— Dirija com segurança na chuva. Verifique os limpadores de para-brisas, faróis, lanternas, luzes de freio e pneus. Evite frear bruscamente e dar “golpes na direção” para reduzir o risco de aquaplanagem. Deixe um espaço de segurança entre você e o veículo da frente;

— Durante as tempestades com raios, retire os aparelhos elétricos das tomadas e não se exponha a superfícies condutoras. Se estiver na rua, não permaneça em áreas descobertas. Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas e evite topos de morros e prédios.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-2266

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas