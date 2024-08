Defensoria Pública Itinerante realiza Mutirão das Famílias em Monte Belo com atendimento gratuito à população

Serão prestados serviços na área de Família: divórcio, alimentos, guarda, reconhecimento espontâneo de paternidade/maternidade, dentre outras.

Foto: DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio da Defensoria Itinerante, levará o Mutirão das Famílias ao município de Monte Belo, com os atendimentos à população sendo realizados no dia 20 de setembro.

As pessoas interessadas devem fazer as inscrições entre os dias 1º de agosto e 13 de setembro na sede do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), no Fórum, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 101, Centro, de segunda a sexta-feira, entre 13h e 17h.

Serão prestados serviços na área de Família: divórcio, alimentos (fixação, oferta, revisional ou exoneração), guarda, reconhecimento espontâneo de paternidade/maternidade, dentre outras.

Para participar é necessário levar os seguintes documentos no momento da inscrição:

Registro geral (RG) e CPF

Comprovante de renda e residência

Certidão de casamento (se for o caso)

Certidão de nascimento de filhos (se for o caso)

O atendimento será realizado no dia 20 de setembro, das 09h às 16h, por meio do veículo itinerante da Defensoria Pública. O local será o mesmo das inscrições, Av. Avenida Getúlio Vargas, nº 101, Centro, em frente ao Fórum.

Para mais informações ou dúvidas, as pessoas interessadas podem entrar em contato através do número telefônico (35) 3573-1480.

Realização

O Mutirão das Famílias é uma iniciativa da DPMG, realizada por meio de sua Coordenação de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC), e conta com a parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do Cejusc.

O projeto tem como objetivo facilitar e promover a conciliação das famílias, buscando a solução consensual de conflitos, possibilitando a resolução acessível e rápida das demandas jurídicas e contribuindo para a pacificação da sociedade.

Fonte: DPMG