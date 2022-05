Decreto retoma o uso obrigatório de máscaras em locais fechados em Cambuquira

Motivação são as baixas temperaturas e o aumento de novos casos de Covid-19 no município.

Redação CSul/Foto: Pixabay

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura de Cambuquira publicou um novo decreto que, torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados no município. A motivação são as baixas temperaturas e o aumento de novos casos de Covid-19.

De acordo com o documento, fica obrigatório o uso de máscaras em qualquer lugar fechado, tais como repartições públicas, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, entre outros.

Com o descumprimento do decreto, o infrator responderá a uma multa correspondente a 50% da Unidade Fiscal do Município (UFM) e a responsabilização por crime contra a saúde pública.

Conforme os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a cidade tem 1.548 casos confirmados de Covid-19,com 38 mortes. Em uma semana, foram registrados +31 novos casos, de acordo com a SES-MG

*Com informações G1 Sul de Minas