Decreto libera uso de máscaras em locais públicos em Três Corações

Segundo a administração municipal, a medida, que foi aprovada a partir da melhoria dos indicadores da pandemia no Estado e na cidade, seguiu a recomendação do governo estadual em relação ao uso das máscaras em locais públicos.

Redação CSul/Foto: Prefeitura de Três Corações

Ainda conforme a prefeitura, Três Corações tem hoje 80% da população imunizada contra a Covid-19 e a vacinação infantil atingiu 69%. Através destes dados, foi possível flexibilizar e decretar também que o uso de máscaras em ambientes abertos é facultativo.

A Secretaria de Saúde recomendou, ainda, que a população continue seguindo os protocolos de segurança como, por exemplo, o uso do álcool em gel e a utilização das máscaras em ambientes fechados, inclusive, nas escolas, veículos de transporte coletivo, dentre outros.