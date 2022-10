“De Poços a Poços de Caldas”: 31º festival estudantil de teatro celebra a história da cidade e sua gente

Edição especial comemorativa dos 150 anos de Poços de Caldas está sendo marcada pela criatividade e respeito à história do município.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Muita emoção e alegria marcaram a abertura oficial do 31º Festival Estudantil de Teatro, que retorna aos palcos do Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, depois de uma paralisação de dois anos por conta da pandemia da Covid-19. A edição especial comemorativa dos 150 anos de Poços de Caldas está sendo marcada pela criatividade e respeito à história do município.

A secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, relembrou a criação do Festival Estudantil de Teatro e os ideais que motivaram a implantação de uma iniciativa que unisse artes cênicas e educação. Gestado no berço do setor cultural e pedagógico da então Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o FET trazia a proposta de investir nas artes cênicas estudantis, dando visibilidade ao trabalho teatral realizado nas escolas de Poços. O secretário era o professor José Castro de Araújo, personalidade relevante da educação pública poços-caldense.

Das origens para a contemporaneidade, a grande novidade no Festival Estudantil de Teatro 2022 foi a contratação de artistas das artes cênicas, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, inédita em âmbito local, visando proporcionar para as escolas e alunos uma experiência diferenciada sobre a produção das apresentações culturais.

Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

“É uma noite muito especial quando celebramos tantas memórias. É muito importante em um momento como este relembrar nomes como professor Araújo e Fernandinho Frizzo, saudando também a memória do nosso querido Roni Mocchegiani, que passou pelas escolas arrancando sorrisos de muitas crianças. Que em 2072, quando Poços de Caldas completar 200 anos, outros meninos e meninas possam estar aqui celebrando os 81 anos deste festival. Vida longa ao FET”, ressaltou o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, durante a solenidade de abertura.

O 31º FET é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e patrocínio da Coopoços e Simco. O festival tem como objetivo fomentar a prática teatral de forma cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidades escolares. O festival já vem sendo realizado nas unidades escolares desde junho e, agora, as apresentações acontecem no Teatro Benigno Gaiga, até 27/10.

Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

De poços a Poços de Caldas

A primeira apresentação da 31ª edição do FET foi “De poços a Poços de Caldas”. Os pequenos do Centro de Educação Infantil Maria do Rosário Bastos (Anexo) brilharam no palco do Teatro Benigno Gaiga e encantaram a todos mostrando a origem de nossas águas sulfurosas. No enredo, uma criança se machuca ao brincar na Praça dos Macacos e sua avó limpa seu machucado com a água sulfurosa do local. Ao perceber que a neta não conhece a origem daquela água, a avó conta a história de nossa cidade.

A peça envolveu a professora Damiana da Silva Andrade e a profissional contratada pela Secult, Larissa Garcia, que agradeceu pela oportunidade de desenvolver o trabalho artístico junto à Educação Infantil. “Acredito que a educação se faz com esta ponte entre escola e família e o apoio dos pais das crianças foi essencial. Eu sou uma defensora da arte e da educação e unir essas paixões na minha vida foi maravilhoso”, contou a atriz, diretora e professora de teatro, Larissa Garcia.

Troféu Fernandinho Frizzo

Desde 2010, os grupos participantes do FET passaram a receber o troféu que leva o nome de um dos grandes atores de Poços de Caldas, o saudoso Luís Fernando Frizzo. Fernandinho Frizzo, como era conhecido, figura de personalidade forte e humor refinado, foi um talento ímpar muito importante para a história do teatro na cidade.

Fez parte do Grupo de Teatro Alvorada, criado por Benigno Giordano Gaiga, em 1966. Posteriormente, com o falecimento do fundador, a trupe passou a ser dirigida pela icônica Nicionelly de Carvalho, tendo o nome alterado para Teatro Alvorada Grupo Benigno Gaiga, que nomeia também o teatro da Urca desde 1980. Frizzo foi muito atuante nas décadas de 70, 80 e 90, como produtor, ator e diretor. Alguns trabalhos foram Pedreira das Almas, Próxima Vítima, Dona Xepa, O Santo Inquérito, Velório à Brasileira, entre outros. Fernandinho Frizzo encenou seu último ato em 2001, quando nos deixou.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.