De olho na Black Friday?  Se for comprar eletroeletrônicos, dê preferência aos mais eficientes  

Foto: Agência Brasil.

Na próxima sexta-feira (25/11), muitos brasileiros irão às compras para adquirir produtos e serviços aproveitando a Black Friday, data que tem se popularizado no Brasil por oferecer preços mais atrativos aos clientes. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) no início deste mês, sobre intenção de compra nesta data, mostra que os eletrodomésticos estão entre os três tipos de itens mais desejados (25% da preferência) pelos clientes que pretendem aproveitar as promoções do período. Contudo, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) ressalta que o desconto pode ser perdido se a eficiência do equipamento não for observada na hora da compra.

De acordo com o engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Thiago Batista, o cliente deve ficar atento ao Selo Procel antes de comprar um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico. O ideal é comprar os que tenham o selo ou que venham com a etiqueta do Inmetro com a letra “A”, pois são os mais eficientes.

“O Selo Procel já é bastante conhecido pela população, e indica ​os equipamentos mais eficientes da categoria. Essa classificação é benéfica para o interessado porque ele pode escolher o aparelho mais eficiente, que consome menos energia”, explica.

Criado na década de 1990, o selo pode ser verificado em refrigeradores, lavadoras, televisores, ventiladores, micro-ondas, ar-condicionado, lâmpadas, reatores, bombas e motobombas, motores elétricos, sistema de aquecimento solar e sistema fotovoltaico.

Outras ferramentas

Se um eletrodoméstico ou equipamento eletrônico estiver com um preço muito inferior a outros similares, outro detalhe a ser observado é a tabela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), criada pelo Inmetro. Essa ferramenta classifica o equipamento de acordo com o desempenho do produto com relação ao consumo de energia. Os aparelhos são classificados de A (melhor desempenho) à G (pior desempenho).

“Dependendo da classificação do aparelho, os descontos conseguidos na Black Friday podem não ser atrativos, pois ao longo do tempo o consumo de energia dos equipamentos menos eficientes será maior em relação aos de classificação ‘A’. O consumo de energia depende, basicamente, de duas variáveis: potência em Watts (W) dos equipamentos e do tempo de utilização (em horas). Se o equipamento é mais barato no momento da aquisição, mas é menos eficiente, essa diferença será sentida na conta de luz enquanto ele for utilizado”, alerta o especialista.

Durante a Black Friday, são muito comuns as compras pela internet, em que nem o Selo Procel nem as tabelas Ence estão visíveis para os clientes. Nesses casos, Thiago Batista orienta o consumidor a ​buscar informações em outras fontes. “Nos sites de compra ​é comum que estas informações estejam omitidas, principalmente quando se trata de equipamentos com baixa classificação de eficiência. Procure pela marca e modelo do equipamento no site do fabricante e até mesmo em outros sites de venda para se certificar da eficiência e do impacto do consumo do item na fatura de energia elétrica”, destaca.

Fonte: Agência Minas.