De 415 cidades brasileiras Pouso Alegre ocupa o 41º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios

Acesso à saúde foi registrado um aumento de 36 posições, compondo o 107º lugar no cenário nacional.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Pouso Alegre avançou 21 pontos plataforma Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública (CLP), com relação ao ano de 2021. De 415 cidades brasileiras, a cidade Sul Mineira ocupa o 41º lugar, estando à frente dos maiores municípios da região como Varginha (48º), Itajubá (69ª), Poços de Caldas (77ª) e Lavras (79ª).

Dentre os potenciais do município que se destacam, está item referente ao capital humano, cuja colocação está na 24º posição, registrando o avanço de 83 pontos em relação há dois anos. Em telecomunicações tivemos um avanço de 46 pontos, ocupando a 34º posição. Em acesso à saúde foi registrado um aumento de 36 posições, compondo o 107º lugar no cenário nacional.

O Prefeito Cel Dimas salienta que a “consulta constante aos rankings possibilita uma conduta mais assertiva da administração, auxiliando como poderosa ferramenta de construção, execução e monitoramento de políticas públicas, visando incessantemente a busca do bem estar social”.

Ações e parcerias

A Prefeitura busca constantemente parcerias que visam trazer o desenvolvimento para o município. “Dentre elas podemos destacar a que recentemente foi realizada com a empresa União Química, com previsão de geração de 300 empregos para o município. Outras iniciativas como reuniões com a Invest Minas, visando projetar o município na busca de novas empresas para se instalar no município, trazendo assim desenvolvimento e emprego para a população. Rankings divulgados recentemente tem demonstrado que Pouso Alegre se apresenta aos investidores como ambiente favorável a novos negócios”, destaca Secretário de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa.

A Prefeitura, por meio da Câmara Municipal e o Centro de Apoio ao Cidadão – CAC, disponibiliza a plataforma de cadastro de currículos e entrevistas, além e diversos serviços à população como emissão de documentos, serviços do INSS entre outros. Tais serviços tem como objetivo possibilitar a interação entre cidadão e mercado de trabalho.

Estatísticas

De acordo com a prévia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pouso Alegre segue em segundo lugar como maior cidade do Sul de Minas, com 162.028 habitantes. É a segunda cidade do Sul de Minas em números de habitantes.

De acordo com pesquisa divulgada em 16/12/2022 pelo IBGE, foram publicados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 do primeiro ano da pandemia. Apesar do cenário crítico mundial, Pouso Alegre se manteve em destaque, estando na 139ª posição, em um universo de 5.570 municípios e em 12º posição no Estado.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.