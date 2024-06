Curso gratuito de Agente Comunitário de Saúde disponível em Pouso Alegre

Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se qualificar e contribuir para o bem-estar da comunidade.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), com apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, tem o prazer de anunciar a abertura de inscrições para o curso gratuito de Agente Comunitário de Saúde. Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se qualificar e contribuir para o bem-estar da comunidade.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuar de forma eficiente na promoção da saúde e no acompanhamento das famílias dentro de suas comunidades.

Inscrições e documentos necessários

Os interessados em participar do curso devem se dirigir pessoalmente ao SENAC em Pouso Alegre até o dia 24/06/2024. É importante apresentar os seguintes documentos no momento da inscrição:

CPF

RG

Comprovante de residência

Comprovante de conclusão do ensino fundamental

Detalhes do curso

O Curso Gratuito de Agente Comunitário de Saúde terá início no dia 03/06 e será ministrado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, nas instalações do SENAC em Pouso Alegre.

Em caso de dúvida entre em contato com o SENAC por meio do telefone (35) 2103-2450 ou WhatsApp (31) 3057-8600.

