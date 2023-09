Curso de salgados e panificação promove o emprego e a economia de Machado

Foram 25 formandos que se dedicaram e concluíram com êxito o curso de Salgados e Panificação.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, em parceria com o SINE e o CRAS Jardim, tem a alegria de anunciar a conclusão do Curso de Salgados e Panificação. Este curso, que teve uma duração de 20 horas, foi realizado com sucesso no Jardim das Oliveiras, na Escola Municipal Padre José.

Foram 25 formandos que se dedicaram e concluíram com êxito o curso de Salgados e Panificação. A capacitação é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional.

A administração municipal acredita que a capacitação é uma forma poderosa de gerar empregos e estimular a economia local. Ao adquirir novas habilidades, os cidadãos estão mais preparados para entrar no mercado de trabalho e contribuir para o crescimento econômico de Machado.

O último dia de curso contou com a presença do Prefeito de Machado, Maycon Willian, a Secretária Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social, Ivanize Mendes, a Assistente Social, Maria Aparecida Fernandes, e o Diretor do SINE, Luis Gustavo Alves Campos. Sua presença e apoio são fundamentais para o sucesso de iniciativas como esta.

Oferecer oportunidades de capacitação e desenvolvimento para a comunidade é uma prioridade da administração, para fortalecer a geração de emprego, economia local e criar um futuro mais brilhante para todos.

Fonte: Prefeitura de Machado