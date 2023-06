Curso de Primeiros Socorros atende novas turmas de profissionais da Educação em Poços de Caldas

A capacitação está sendo ampliada e todos os profissionais da Educação participarão do curso, divididos por turmas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação dá prosseguimento ao Curso “Noções Básicas de Primeiros Socorros e Intervenções em Situações de Crise”, agora com novas turmas atendendo merendeiras, berçaristas, auxiliares de desenvolvimento infantil, auxiliares administrativos, coordenadores, diretores, vice-diretores, auxiliares de serviços gerais e auxiliares de educação inclusiva, supervisores pedagógicos e professores PII.

O curso é desenvolvido pelo Núcleo de Educação em Urgência (NEU), que tem como objetivo promover programas de formação e educação continuada na forma de treinamento em serviço, a fim de atender o conjunto de necessidade da comunidade, fundamentado no modelo pedagógico de problematização de situações.

A coordenadora e instrutora do NEU, Silvia Carvalho, destaca que o núcleo visa capacitar os recursos humanos envolvidos em todas as dimensões da atenção, ou seja, atenção pré-hospitalar móvel, unidades básica de saúde, unidades de saúde em família, unidades não hospitalares de atendimento as urgências e emergências e ambulatório de especialidades, atenção hospitalar e atenção pós-hospitalar, internação domiciliar e serviço de promoção e reabilitação sob a ótica da promoção da saúde.

O curso atende aos dispositivos da Lei Municipal nº 9.611, de 14 de julho de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de Educação Básica e de estabelecimentos de Educação Infantil de Poços de Caldas, institui o Selo de Capacitação em Primeiros Socorros e dá outras providências;

Além disso, a formação também está em consonância à Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

A formação tem duração de 4h, com certificação aos participantes, e é realizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no Country Club. “Já é sabido que um primeiro atendimento realizado da forma correta pode ser fundamental para salvar vidas. Por isso, agradecemos a Secretaria de Saúde e a equipe do SAMU pela parceria de grande relevância, que visa capacitar nossos educadores para atuarem nos primeiros socorros dentro das unidades de educação”, ressalta a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas