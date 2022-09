Curso de formação audiovisual on-line e gratuito está com inscrições abertas, em Poços de Caldas

Curso é coordenado pelo cineasta Bruno Benetti. Produtor e Diretor de cinema, desde 2009, Benetti realiza várias produções cinematográficas e audiovisuais no Brasil.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Até 30 de setembro estão abertas as inscrições para o Curso de Formação Audiovisual On-line para quem busca profissionalização na área e conhecer mais do universo do audiovisual e do cinema. Promovida pelo Instituto Benetti, a formação oferece participação gratuita. O objetivo é iniciar a capacitação de novos profissionais para o mercado da sétima arte.

São oficinas de inserção no mercado audiovisual, como fotografia, roteiro, produção de vídeos, maquiagem artística e criação de conteúdo digital com profissionais experientes e atuantes na área. As imersões serão ministradas por uma das maiores maquiadoras do país, Wanessa Brazil, nomes consagrados da comunicação na região e a maior produtora de cinema do sul de Minas, a Alterea Filmes, oferecendo uma experiência sensorial e profissional no universo do audiovisual.

O curso é coordenado pelo cineasta Bruno Benetti. Produtor e Diretor de cinema, desde 2009, Benetti realiza várias produções cinematográficas e audiovisuais no Brasil. Produziu mais de 40 curtas metragens, coproduziu dois longas, além de documentários e várias outras obras audiovisuais. Fundou, em 2009, a empresa Alterea Filmes (Produtora de filmes). Idealizou e promove o Festcine – Festival Nacional de Cinema, desde 2015. Atualmente premiado com seis prêmios internacionais e mais de 20 prêmios nacionais de cinema, promove e fomenta a cultura do cinema e do audiovisual nacional.

Benetti é também o idealizador e fundador do Instituto Benetti, organização formalizada em 2018, para inserir e preparar o jovem para o mercado de trabalho audiovisual. O Instituto tem como foco a educação e a imersão de alunos da rede pública na realidade criativa e profissional do audiovisual e do cinema. Além de cursos educacionais fornece uma programação repleta de eventos e atividades culturais, preparando pessoas para criarem seus próprios projetos. Sem fins lucrativos, a organização faz a capacitação de jovens pela ótica do mercado de trabalho e apresenta opções empreendedoras ou empregatícias, agregando portfólio e oportunidades de emprego para diversos alunos que já fundaram seus próprios negócios ou passaram a trabalhar com o Instituto.

O curso

O projeto de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas tem patrocínio do Cassino All Inclusive Resort e é uma realização do Instituto Benetti, com apoio da Alterea Filmes. A formação realizará cinco oficinas, que acontecem de 3 a 20 de outubro, com aulas ao vivo e on-line que contam com nomes de peso na comunicação e no audiovisual, apresentando as seguintes oficinas: Produza seus vídeos em casa com baixo custo, com Bruno Benetti; Como fazer maquiagens artísticas com produtos acessíveis, com Wanessa Brazil; Como se tornar um criador de conteúdo digital, com Carol Affonso; Fotografias incríveis: sensibilidade e olhar pelo próprio celular, com Lúcio Carvalho; Roteiros audiovisuais: princípios para elaboração de histórias, com Marcelo Leme.

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (30), pelo site https://institutobenetti.org e os interessados podem se inscrever em quantas oficinas desejarem, desde que os horários possibilitem a participação concomitantemente.

Legenda: O projeto quer contribuir para a formação profissional de artistas no audiovisual.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.