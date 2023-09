Curso de Direito do Unis marca presença no fórum permanente organizado pela OAB Varginha

O Fórum Permanente é uma iniciativa da OAB de Minas, já implantada na Comarca de Varginha. Possui como objetivo principal o de aperfeiçoar as relações e os procedimentos nos organismos da justiça.

No dia 27 de setembro, na Unidade Avançada do Unis no Via Café Shopping Center, os alunos do curso de Direito participaram das atividades do Fórum Permanente, iniciativa da OAB Varginha, na pessoa do presidente Dr. Alexandre Prado e da presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Dra. Cinthia Carvalho de Melo, em parceria com o Unis.

O evento contou com a Palestra "Jurisdição Previdenciária", proferida pelo Dr. Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, juiz federal e professor do curso de Direito do Unis, que abordou os principais problemas do Direito Previdenciário e a estrutura da Justiça Federal, subseção Varginha.

O evento contou com a presença de diversos acadêmicos, advogados e advogadas da região, presidentes de comissão da OAB Varginha e autoridades, como o Juiz Federal, Dr. Sérgio Santos Melo, o Advogado da União, chefe da unidade da AGU/Varginha, Dr. Thiago Barbosa de Carvalho e o Advogado Regional do Estado de Minas Gerais, Dr. Douglas Gusmão, dentre outras.

“O evento foi de extrema relevância para reforçar a importância do trabalho conjunto de todos os envolvidos nas atividades forenses para a solução de eventuais problemas e superação de entraves burocráticos, em favor de maior agilidade da Justiça, bem como para que os alunos do curso de Direito tenham uma formação que ultrapasse os muros da Instituição de Ensino, primando pelo diálogo e pela interação com a comunidade jurídica, privilegiando modos de fazer em conjunto e metodologias que busquem a participação de todos os agentes envolvidos, ocorrendo a troca entre os saberes sistematizado e acadêmico”, concluiu o Coordenador do Núcleo de Direito do Unis, Prof. Makvel Reis Nascimento.

A acadêmica do curso de Direito do Unis, Lívia Andrade Costa, destacou que: “O evento é digno de todos os elogios, uma vez que demonstrou o objetivo de aprimorar a qualidade técnica dos profissionais da advocacia que militam na região, bem como demonstrou aos acadêmicos de direito como agir de forma ética e técnica num processo judicial”.

