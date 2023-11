Curso busca fortalecer parcerias e incentivar o desenvolvimento de projetos sociais em Lavras

A iniciativa de promover o curso reflete o comprometimento da Prefeitura em fortalecer a rede de organizações sociais e ONGs, visando um desenvolvimento social mais amplo e eficaz.

Foto: Prefeitura de Lavras

Foi realizado nesta segunda-feira, dia 6, no auditório da Prefeitura de Lavras, um curso com o objetivo de fortalecer parcerias e incentivar o desenvolvimento de projetos sociais no município. O evento, realizado pelo Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, reuniu representantes de organizações da sociedade civil (OSCs) e entidades sociais.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Marlene Ferreira Silva, o curso, que contou com cerca de 40 participantes, teve como objetivo principal oferecer orientações e insights sobre como elaborar projetos e participar de editais. “O evento, que é uma parceria com uma grande empresa do setor automotivo, é um espaço valioso para o compartilhamento de experiências e conhecimentos”, disse.

O curso ministrado pela especialista em projetos sociais, Silveth dos Santos Lima, destacou a importância de uma abordagem estratégica na elaboração de projetos, enfatizando a necessidade de identificar as necessidades específicas da comunidade e estabelecer metas claras.

Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de discutir os desafios comuns enfrentados pelas entidades sociais na busca por recursos e parcerias, bem como explorar diferentes estratégias de captação de recursos. Para o diretor da Associação Sagrado Coração de Jesus, Padre Vítor de Jesus Nascimento, essa orientação é muito válida e ajuda a fortalecer o trabalho das entidades.

A iniciativa de promover o curso reflete o comprometimento do Governo Municipal em fortalecer a rede de organizações sociais e ONGs, visando um desenvolvimento social mais amplo e eficaz.

Fonte: Prefeitura de Lavras