Cruzeiro Mar de Minas ligará Fama a Capitólio pelo Lago de Furnas

Projeto contará com roteiros de até 5 dias de navegação, com paradas em pontos de interesse ambiental, histórico e comunitário.

Foto: Reprodução

Na última sexta-feira (18), foi realizada a primeira experiência em um dos trechos do Cruzeiro Mar de Minas, que ligará Fama a Capitólio pelo Lago de Furnas, partindo da Marina Fama, com diversos pontos de paradas em Alfenas, Carmo do Rio Claro, Guapé, Pimenta e São José da Barra. A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento do turismo náutico sustentável no Sul de Minas, valorizando as belezas naturais, incentivando a economia regional, integrando os atrativos turísticos do entorno e fortalecendo a identidade do Mar de Minas como um destino nacional de referência.

De acordo com a presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas, Thayse de Castro, o Cruzeiro Mar de Minas representa uma proposta inovadora para o turismo da região. O projeto contará com roteiros de até cinco dias de navegação, com paradas em pontos de interesse ambiental, histórico e comunitário. A iniciativa valoriza o turismo sustentável e vivencial, promovendo a identidade territorial e gerando renda para as comunidades locais.

“Nosso objetivo é desenvolver o Lago de Furnas e transformá-lo em um produto turístico presente nas prateleiras do turismo de Minas Gerais, do Brasil e do mundo! Nosso público-alvo são turistas nacionais e estrangeiros, famílias, grupos, viajantes ecológicos e culturais, além dos próprios moradores da região, que muitas vezes ainda não conhecem a fundo esse patrimônio natural. Queremos mudar essa realidade e incentivar o hábito da navegação entre quem vive no entorno. É essencial que nossa população conheça, valorize e desfrute dessas paisagens incríveis que pertencem a todos nós”, ressaltou.

Ainda segundo Thayse, além dos cenários de tirar o fôlego, os roteiros oferecerão uma experiência gastronômica completa, com degustação de queijos artesanais, cachaças premiadas, vinhos, cafés especiais, geleias, pescados da região, entre outros sabores típicos. Por questões de segurança e acessibilidade, a capacidade máxima será de 20 pessoas por trajeto.

Para o vice-prefeito de Fama, Elielton Alves, a experiência foi simplesmente inesquecível. “Estar em meio às águas do Lago de Furnas, cercado por paisagens de tirar o fôlego, é algo que nenhuma foto ou palavra consegue traduzir por completo. Desde o embarque, tudo foi cuidadosamente planejado: uma estrutura segura, confortável e um roteiro pensado nos mínimos detalhes. As paradas estratégicas, especialmente para apreciar o pôr do sol refletido no lago, foram momentos mágicos que vão ficar na memória”, enfatizou.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Cultura e Turismo de Fama, Douglas Prado, essa primeira experiência, ainda que inicial, já representa um avanço expressivo para o turismo regional. “Nosso objetivo era mobilizar pessoas dispostas a acreditar e investir nesse novo roteiro, e encontramos no Anderson, um verdadeiro entusiasta da ideia. Essa iniciativa marca o início de uma transformação no turismo náutico do Sul de Minas, sobretudo porque nasceu de uma demanda concreta: conectar Fama a Capitólio. O Lago de Furnas, por sua grandiosidade e simbolismo, foi naturalmente escolhido como elo dessa conexão”, explicou.

Ainda segundo o secretário, foi possível perceber a riqueza da rota, tanto em belezas naturais quanto em possibilidades culturais e econômicas. “Queremos que mais pessoas se envolvam, se encantem e abracem essa causa. Agradecemos imensamente ao Circuito Turístico do Lago de Furnas, ao secretário de Turismo e Cultura de Capitólio, Cristiano Lopes e ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, que elaborou um roteiro técnico e completo, no qual estamos nos baseando e aprimorando. Este dia é mais do que um teste: é um passo firme rumo ao futuro do nosso turismo. Estamos confiantes no sucesso desse projeto que une inovação, integração regional e desenvolvimento sustentável”, concluiu.

De acordo com um dos sócios da embarcação, Anderson Reis Silva, o cruzeiro é um marco para o turismo náutico em Minas Gerais. “Sempre acreditamos no potencial do Lago de Furnas e agora conseguimos tirar do papel um sonho antigo: oferecer uma experiência completa, segura e sustentável, que conecta paisagens únicas, cultura local e gastronomia regional. Mais do que transportar pessoas, queremos contar histórias, criar memórias e fortalecer a economia das comunidades ribeirinhas. O Mar de Minas precisa ser vivido de dentro d’água — e essa é a proposta do nosso cruzeiro”, disse.

O assessor parlamentar Diego Batista, que representou o deputado federal, Odair Cunha, conta que a experiência reforça o enorme potencial turístico de Furnas. “Essa iniciativa se conecta diretamente ao Projeto de Lei nº 2130/2024, de autoria do deputado, que propõe a criação da Área Especial de Interesse Turístico (AEIT) ‘Mar de Minas’. O objetivo é claro: fomentar o desenvolvimento econômico sustentável da região, aliando incentivo ao turismo e à economia local com a preservação ambiental. Ver esse projeto ganhando forma na prática é um passo importante rumo à valorização e ao fortalecimento da nossa identidade mineira e de todo o potencial que o Lago de Furnas representa”, reiterou.

Fonte: Ana Luísa Alves