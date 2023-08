Cristo Redentor de Poços de Caldas recebe iluminação em alusão ao agosto lilás

A imagem do lilás, uma cor suave e delicada, ganha um significado poderoso ao representar a força e a resiliência das mulheres.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O mês de agosto é marcado por um importante movimento de conscientização e combate à violência contra a mulher, conhecido como “Agosto Lilás”. Neste período, diversas ações e campanhas são realizadas para promover a igualdade de gênero e denunciar qualquer forma de agressão ou abuso contra as mulheres.

A imagem do lilás, uma cor suave e delicada, ganha um significado poderoso ao representar a força e a resiliência das mulheres. Essa tonalidade é escolhida como símbolo do movimento por sua capacidade de transmitir sensibilidade e empatia, características fundamentais para promover mudanças sociais e lutar contra a violência de gênero.

Nesse contexto, servidores se uniram para mostrar força a representatividade, todos com alguma peça lilás, chamando atenção a conscientização sobre a importância da igualdade de gênero, a valorização das mulheres e a luta contra qualquer tipo de agressão.

Assim como a tonalidade do lilás simboliza a luta, a figura de Cristo também recebe a tonalidade durante todo o mês para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Para a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, o uso do lilás e da imagem de Cristo nesse contexto serve como um motivado da necessidade de tratar todas as pessoas com emoção e empatia, independentemente do gênero.” O movimento “Agosto Lilás” não é apenas uma campanha, mas também um seguido de que a luta contra a violência de gênero é contínua e envolve uma participação ativa de todos.”

Participaram da ação o prefeito Sérgio Azevedo, vice-prefeito, Júlio César de Freitas, secretários municipais, servidores, delegadas da polícia Civil, Maria Cecília Gomes Flora e Juliane Emiko, todos na luta pela causa.

O Agosto Lilás é um seguidor de que a luta pela igualdade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher deve ser contínuo e incansável. Somente com a conscientização, a educação e a mudança de valores poderemos construir uma sociedade mais justa, inclusiva e segura para todas as mulheres.

Serviços:

PAEFI Mulher

Em Poços, o Núcleo da Mulher é uma das frentes de trabalho do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na Rua Laguna, 820 – Jardim dos Estados. O CREAS funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3697-2626 e WhatsApp 035 9 8871 -1158

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Poços de Caldas

Endereço: Av. Dr. David Benedito Otoni, 527 – Jardim dos Estados. Telefone: 3712-9647. Denúncias 180.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas