Crianças do Abrigo Anjo Acolhedor tiram carteira de identidade na UAI Itajubá

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá.

Dezesseis crianças do Abrigo Anjo Acolhedor foram à Unidade de Atendimento Integrada (UAI) de Itajubá na manhã de sexta-feira, 30 de setembro, juntamente com a Gestora da instituição, Janaina Santos Lemos, para tirar, pela primeira vez, a carteira de identidade. A ação foi acompanhada pelo Prefeito Christian Gonçalves e Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho.

As crianças foram recebidas com muito carinho pela equipe da UAI, que preparou, inclusive, um espaço de colorir especialmente para os pequenos. “Esta é uma grande ação de cidadania da qual sentimos um imenso orgulho de participar. A UAI é uma conquista da nossa população que facilitou a vida de todos, concentrando diversos serviços públicos em um só lugar”, disse o Prefeito Christian.

O documento de identidade é uma das formas de identificação civil que permitirá às crianças acessar seus direitos como cidadãos em todo o território nacional, além de comprovar a identidade das mesmas diante dos órgãos públicos ou privados, sendo necessária também para solicitar outros documentos. “Ficamos encantados com a estrutura e o atendimento da UAI. Todos estão de parabéns”, disse Janaina.

SOBRE A UAI

Conquista da Atual Administração, a UAI foi inaugurada no dia 24 de junho com o objetivo de facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos, concentrando-os em um único endereço na área central. Para ser atendido, o cidadão deve realizar o agendamento através do site www.mg.gov.br/agendamento ou através do aplicativo MG APP. A UAI fica localizada à Av. Prof. Ivan dos Santos Pereira, 47 (próximo à ponte da APAE).

Fonte: Prefeitura de Itajubá.