Crianças de Três Corações participam de ação educativa sobre saúde bucal

Também foram abordados os cuidados com a higiene bucal em diferentes fases da vida, além de orientações sobre a prevenção de doenças bucais.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Durante a última semana, entre os dias 14 e 18 de julho, em Três Corações, o CRAS I, no bairro Jardim Paraíso, recebeu uma ação de promoção social voltada à saúde bucal infantil, realizada pelo Sistema FAEMG/SENAR, em parceria com a Prefeitura de Três Corações.

Durante a atividade, as crianças aprenderam, de forma lúdica e acessível, sobre a importância da saúde bucal para o bem-estar geral, as funções dos dentes, a formação da placa bacteriana e os cuidados com a escovação, o uso do fio dental e o creme dental.

Também foram abordados os cuidados com a higiene bucal em diferentes fases da vida, além de orientações sobre a prevenção de doenças bucais.

A ação reforça a importância de iniciativas que unem educação, saúde e cidadania desde a infância, promovendo conhecimento, autocuidado e inclusão social.

Fonte: Prefeitura de Três Corações