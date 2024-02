Cresce o Número de Furtos de Hidrômetros em Poços de Caldas

A responsabilidade pela segurança e integridade das instalações e equipamentos de medição, que inclui o hidrômetro, recai sobre os usuários.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O aumento significativo no número de furtos de hidrômetros, instrumentos essenciais para a medição do consumo de água, tem se tornado uma preocupação crescente para a cidade, conforme apontam os últimos registros do Setor Comercial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). Esta onda de vandalismos não apenas acarreta prejuízos financeiros significativos, mas também resulta em um grave desperdício de água.

Os hidrômetros, propriedade da autarquia, são fundamentais para o controle e a cobrança justa do consumo de água. Porém, a crescente incidência de furtos tem demandado frequentes deslocamentos de servidores para manutenção e substituição desses equipamentos, gerando custos adicionais e desnecessários para o DMAE.

Importante ressaltar, a responsabilidade pela segurança e integridade das instalações e equipamentos de medição, que inclui o hidrômetro, recai sobre os usuários. Em casos de furto, é crucial que o proprietário do imóvel registre imediatamente um Boletim de Ocorrência e o apresente ao DMAE para evitar a aplicação de multas. A não observância desta orientação resulta em multas, conforme estabelecido pelo regulamento de serviços, visando o ressarcimento dos prejuízos causados à autarquia.

Além dos prejuízos financeiros e do desperdício de água, é importante destacar que a compra de hidrômetros furtados configura o crime de receptação. Indivíduos flagrados nesta prática estão sujeitos a penalidades que incluem prisão de um a quatro anos, além de multas.

Em resposta a esta crescente ameaça, o DMAE recomenda a migração dos imóveis que ainda possuem suas ligações de água em cavaletes galvanizados antigos para o modelo atual de padrão de ligação, que inclui uma caixa metálica com o hidrômetro instalado internamente. Esta medida tem se mostrado eficaz na proteção contra furtos, dificultando a ação dos criminosos.

O Setor Comercial do DMAE está à disposição para orientar os usuários sobre como realizar a mudança de padrão de ligação de água e reforça a importância da colaboração de todos na proteção contra o vandalismo. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para garantir a integridade dos equipamentos de medição e a conservação dos recursos hídricos da cidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas