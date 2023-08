+ Creche em período integral: Prefeitura de Pouso Alegre constrói 12 novas salas em escola municipal

Após a construção da creche, a Prefeitura estuda melhorias no prédio que atualmente atende os estudantes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Para ofertar educação de qualidade é primordial que as escolas tenham estruturas adequadas, que ofereçam conforto e segurança aos estudantes. Atenta a essa importante premissa, a Prefeitura tem investido muito em construção, reforma e ampliação de escolas e creches. Entre elas, está a Escola Municipal Vasconcelos Costa, onde 12 novas salas estão sendo construídas para atender cerca de 240 crianças em período integral.

“A educação é uma das bases da nossa sociedade. Hoje, temos uma média de 900 alunos que estudam na Vasconcelos Costa do pré ao 9º ano. Entretanto, o nosso objetivo é que essas 12 novas salas sejam para nossa educação infantil, atendendo a um pedido dos pais do Complexo do Faisqueira que precisam de creche em período integral para os filhos de 0 a 3 anos. Com estes novos alunos, a escola passará a ter uma média de 1.140 crianças e adolescentes”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

A previsão é que as obras sejam concluídas em junho de 2024. Após a construção da creche, a Prefeitura estuda melhorias no prédio que atualmente atende os estudantes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre