CREAS realiza roda de conversa sobre violências na EM Professora Maria Evani Gomes Teles em Três Corações

Nesta quarta-feira, 22/05, a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS promoveu uma roda de conversa na EM Professora Maria Evani Gomes Teles com os alunos do 8º e 9º ano. A ação foi intermediada pela direção e pela equipe psicossocial da escola.

O objetivo foi orientar os adolescentes sobre a preservação e garantia de seus direitos, além de informar sobre os mecanismos de proteção disponíveis no município para enfrentar violências, que muitas vezes são silenciosas.

Durante o encontro, foram enfatizados os prejuízos severos à saúde mental das pessoas que são abusadas ou exploradas sexualmente como o desenvolvimento de quadros depressivos graves, suicídio, ansiedade generalizada, dificuldade de iniciar e/ou manter relações afetivas saudáveis, entre outros.

A equipe também reforçou a importância dos canais de atendimento e denúncia, e divulgou números essenciais: Disque 100, Polícia Militar 190, Conselho Tutelar 3691-1167, plantão após o expediente 98861-4077, e plantão dos finais de semana 98821-7973.

Essa ação reflete o compromisso do CREAS e das escolas do município em combater e conscientizar sobre esses temas críticos. A luta pela proteção e bem-estar das crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada por toda a comunidade.

