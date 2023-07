CREAS realiza Arraial com o tema Erradicação Trabalho Infantil e Proteção de Crianças e Adolescentes, em Alfenas

O objetivo é oferecer um espaço de acolhida as famílias atendidas visando o fortalecimento, resgate ou construção de vínculos familiares, comunitários e sociais.

Foto: Prefeitura de Alfenas

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou na última quinta-feira (13), “2º Arrail do CREAS” para famílias em acompanhamento. O objetivo foi integrar os públicos atendidos pelo serviço, fortalecendo a convivência social e comunitária.

A celebração contou com a colaboração de toda a equipe do CREAS, Secretaria Municipal da Criança, da Assistência e dos Direitos Sociais e a participação de servidoras do Ministério Público, parcerias da rede de proteção do município.

Foi uma manhã com músicas, brincadeiras e comidas típicas como tema erradicação ao Trabalho e a proteção integral de crianças e adolescentes.

CREAS

O CREAS é uma unidade pública responsável pelo oferta de serviço especializado e continuado a famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em situação de ameaça ou violação de direitos como violência física, psicológica, sexual, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, entre outros.

O objetivo é oferecer um espaço de acolhida as famílias atendidas visando o fortalecimento, resgate ou construção de vínculos familiares, comunitários e sociais. As ações desenvolvidas pela equipe de referência do CREAS são realizadas através de articulação com os órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas.

Fonte: Prefeitura de Alfenas