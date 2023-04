CREAS inicia projeto de conscientização sobre Rede de Proteção nas escolas de Três Corações

A próxima etapa acontecerá no mês de maio.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS esteve na EM Maria José Coelho Neto, no dia 03 de abril, apresentando a 142 crianças o trabalho da Rede de Proteção. Foram abordados temas relacionados aos Direitos Humanos, violência doméstica e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A equipe técnica, formada pela psicóloga Tayná e pela assistente social Mônica, do Núcleo da Criança e Adolescente, abordou de forma lúdica a prevenção às diversas situações de violências e apresentaram os canais de denúncia caso identifiquem, presenciem ou vivenciem qualquer tipo de situação como abuso, exploração ou violência, ressaltando a importância e o apoio da escola enquanto parceira da rede socioassistencial.

Essa ação foi a primeira de uma série de visitas que a equipe fará mensalmente nas escolas do município, apresentando o projeto e conscientizando crianças e adolescentes sobre diversas situações que as coloquem em risco. A próxima etapa acontecerá no mês de maio.

Fonte: Prefeitura de Três Corações