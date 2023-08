CREAS e Núcleo Psicossocial promovem ação na escola de Três Corações

A atividade, que visa inibir que os alunos passem por qualquer intimidação, foi realizada com as crianças do 4° e 5° ano.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última quinta-feira, 10/08, as equipes do Núcleo da Criança e do Adolescente do CREAS e do Núcleo Psicossocial da EM Dona Maria Laura estiveram na escola para uma ação sobre ‘Bullying e suas implicações no ambiente escolar’. A atividade, que visa inibir que os alunos passem por qualquer intimidação, foi realizada com as crianças do 4° e 5° ano.

O bullying é definido pela Lei nº 13.185/2015 como “todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Suas consequências podem ser profundamente prejudiciais, afetando a saúde mental e emocional das vítimas, e ações como essa são essenciais para criar um ambiente escolar mais seguro e saudável, em que todos possam aprender e se desenvolver sem medo de sofrer constrangimentos.

Fonte: Prefeitura de Três Corações