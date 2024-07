Crea-MG amplia atuação na região de Três Pontas e Boa Esperança

O espaço passou por adequações para atender a critérios de acessibilidade e de segurança.

Foto: Divulgação / Crea-MG

Três Pontas, no Sul de Minas, recebe, no dia 1° de agosto de 2024, uma série de atividades promovidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Entre elas está a instalação da Inspetoria na cidade, na Praça Prefeito Francisco José de Brito, 15 – Centro. Antes, o município possuía um Escritório de Representação do Conselho que funcionava no mesmo endereço. O espaço passou por adequações para atender a critérios de acessibilidade e de segurança. Além disso, o local terá um coworking com estações de trabalho e com internet gratuita e sala de reunião para os profissionais.

No mesmo dia, também será realizada na cidade a Reunião Plenária, instância máxima do Conselho que julga processos éticos e autos de infrações, que reunirá os 104 conselheiros de diversas regiões do estado, além do presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Venícius Gervásio.

Inspetorias

O inspetor-chefe do Crea-MG na cidade, engenheiro civil Thiago Vilela de Oliveira, explica que a mudança de Escritório para Inspetoria reforça a atuação do Crea-MG na região, que está entre as três maiores produtoras de café do mundo. “Quando você traz uma Inspetoria para uma cidade que tem muita demanda, todo mundo sente uma segurança maior, tanto o profissional que trabalha na região, quanto a população, que sabe que tem um órgão fiscalizador com uma sede local”, afirma.

Além de Três Pontas, Boa Esperança, outra cidade do Sul do estado, que também possuía um Escritório de Representação, passará a contar com uma Inspetoria do Crea-MG. A instalação será no dia 31 de julho, no espaço cedido pela prefeitura da cidade, na rua Ilicinea, 146 – Centro.

Interiorização

As novas inspetorias fazem parte da interiorização do Crea-MG no estado. O presidente Marcos Gervásio destaca o compromisso em facilitar o acesso dos profissionais, bem como da sociedade, aos serviços do Conselho. “O investimento na infraestrutura dos imóveis, seja em Belo Horizonte ou no interior, tem sido uma prioridade para a nossa gestão. A excelência no atendimento também passa pela adequação dos nossos espaços, proporcionando conforto e segurança para os nossos profissionais e para a sociedade”, pontua Gervásio. Ele reforça que a região, que tem a sua economia apoiada no agronegócio, mais especificamente no cultivo do café, possui muitos profissionais e empresas da área tecnológica. “A presença do Crea nestes municípios é muito importante para nós, pois o Conselho tem o compromisso de zelar pela sociedade e valorizar as nossas profissões da agronomia, engenharia e geociências”, ressalta.

Programação

31 DE JULHO | QUARTA – FEIRA

Instalação da Inspetoria em Boa Esperança

Horário: 17h

Local: Secretaria Municipal de Educação End: Rua Ilicinea, 146 – Centro, Boa Esperança-MG.

01 DE AGOSTO | QUINTA- FEIRA

Instalação da Inspetoria em Três Pontas

Horário: 11h

Local: Praça Prefeito Francisco José de Brito, 15 – Centro, Três Pontas-MG.

Reuniões de Câmaras Especializadas do Crea-MG

Horário: 08h

Local: Escola Municipal Cônego Vitor | Rua São Pedro, 95 – Centro, Três Pontas – MG.

Reunião Plenária do Crea-MG

Horário: 13h30

Local: Centro Cultural Milton Nascimento | R. Célso Gazola, 51 – Jardim Brasil, Três Pontas – MG.

Fonte: Crea-MG