CRAS e Assistência Social fazem Viagem com Idosos e Crianças do SCFV, em Elói Mendes

Foto: CSul.

No dia, 18 novembro, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma viagem até Poços de Caldas com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Visando comemorar o dia das crianças e dia dos idosos, ambos celebrados no mês de outubro. Foi realizado uma visita ao Zoo das Aves, e a Cachoeira Véu das Noivas proporcionando assim, um momento de descontração, divertimento e alegria ao publico participante das oficinas do CRAS.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes.