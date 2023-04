CRAS, Curumim e CCI comemoram a Páscoa com muita alegria para crianças, adolescentes e idosos atendidos nos projetos

O Projeto Curumim também entrou no clima da festividade que teve ainda pintura de rosto, cama elástica e várias brincadeiras.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e os projetos sociais do Curumim e Centro de Convivência do Idoso anteciparam nesta semana as comemorações da Páscoa e fizeram uma programação especial para celebrar a data com muita alegria.

As crianças e adolescentes dos CRAS tiveram várias atividades recreativas, apresentações musicais e as equipes de cada unidade realizaram a distribuição dos ovos de chocolate para todos com muito carinho.

O Projeto Curumim também entrou no clima da festividade que teve ainda pintura de rosto, cama elástica e várias brincadeiras. Os ovos de chocolate deixaram o momento ainda mais especial e fizeram a alegria das crianças assistidas no projeto.

A turma do Centro de Convivência do Idoso celebrou a data com muita animação, moda de viola e coral com os assistidos soltando a voz e mostrando seu talento.

A SEDESO agradece o empenho e o capricho de toda equipe e a generosidade dos parceiros que fizeram desta data um momento cheio de felicidade, solidariedade e muito amor!

Fonte: Prefeitura de Três Corações