Cozinha ao vivo Gasmig é atração no Mantiqueira Fest 2024

A edição 2024 é apresentada pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e pela Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O evento gastronômico e cultural Mantiqueira Fest 2024 será realizado entre os dias 4 e 7 de julho no Parque José Affonso Junqueira, no centro histórico de Poços de Caldas (MG). Uma das atrações mais aguardadas é a Cozinha ao Vivo Gasmig, que oferecerá aulas e degustações gratuitas conduzidas por chefs, cozinheiros e sommeliers de Poços de Caldas, Belo Horizonte e Tiradentes. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.mantiqueirafest.com.br/programacao.

O Mantiqueira Fest celebra a Serra da Mantiqueira e a região de Poços de Caldas com música, intervenções artísticas, gastronomia, cozinha ao vivo, cervejas artesanais, vinhos de inverno, drinks especiais, espaço kids e produtos locais. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de julho, das 18h às 23h, e nos dias 6 e 7 de julho, das 12h às 23h. A programação completa está disponível no site do festival.

A edição 2024 é apresentada pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e pela Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O evento conta com patrocínio master da Gasmig, além dos patrocínios da Nutrire e da Viridis Mining & Minerals. O festival também recebe apoio do Sebrae, do Mart Minas, da Dona Valentina Locações, do Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau e da Prefeitura de Poços de Caldas. A produção é da Prisma Eventos e da Labuta, com realização do Governo do Estado de Minas Gerais e do Governo Federal – União e Reconstrução.

Degustações

Quinta-feira, 4 de julho, às 19h30

Thaís Skortzaru conduzirá uma degustação de vinhos de inverno. Skortzaru, ex-advogada, agora dedica-se à paixão por vinhos e azeites e falará sobre a técnica de “dupla poda” ou “poda invertida”, que elevou os vinhos brasileiros a um nível internacional.

Sexta-feira, 5 de julho, às 19h30

Fernanda Garcia Gonçalves, sommelier formada pelo Instituto da Cerveja Brasil, apresentará uma degustação harmonizada de cervejas artesanais vulcânicas produzidas em Poços de Caldas pela Cervejaria Gonçalves.

Programação de Aulas-Show

Sábado, 6 de julho

14h30: Clovis Marcassa, cirurgião-dentista e entusiasta da gastronomia, ensinará a preparar fava com lombo suíno e farofinha de biju de mandioca. Marcassa é membro ativo da Sociedade dos Amigos do Vinho de Poços de Caldas (Soavi).

17h30: Fernanda Fonseca, chef de Tiradentes (MG) e sócia-proprietária do Restaurante Padre Toledo, preparará um risoto de linguiça da roça com cerveja e couve crocante. Fonseca é uma presença constante nos principais festivais gastronômicos de Minas Gerais.

Domingo, 7 de julho

14h30: Letizia Sanches, cozinheira e apresentadora do programa “Cozinha Criativa” da TV Poços e TV Sul, ensinará o famoso bolo de fubá cozido.

17h30: Tainá Moura, chef de Belo Horizonte (MG) especializada em cozinha mineira, apresentará uma polenta cremosa com queijo minas, ragu de frango caipira e quiabo tostado. Moura é chef executiva de um renomado grupo de restaurantes e já atuou como chef geral no Estádio Mineirão.

Serviço:

Evento: Mantiqueira Fest 2024

Data: 4 a 7 de julho

Local: Parque José Affonso Junqueira, Poços de Caldas (MG)

Entrada: Gratuita (solicita-se a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes de Poços de Caldas)

Mais informações: www.mantiqueirafest.com.br

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas