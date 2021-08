Corpo de psicóloga é localizado dentro de porta-malas em Pouso Alegre

A vítima, identificada por Marilda Matias Ferreira dos Santos, foi localizada pelo marido dentro da garagem da própria casa.

Redação CSul/Foto: Polícia Civil

O corpo de uma mulher de 37 anos foi encontrado na manhã deste domingo (22), dentro de um porta-malas de um veículo. A ocorrência foi registrada no bairro Fátima 2, em Pouso Alegre. A vítima, identificada por Marilda Matias Ferreira dos Santos, foi localizada pelo marido dentro da garagem da própria casa.

Marilda trabalhava com psicóloga. De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava amarrada dentro do porta-malas, mas o corpo não apresentava sinais de violência. Um inquérito foi aberto e irá investigar as possíveis causas da morte.

Ainda conforme a polícia, além da perícia, demais mecanismos de avaliação, como exames toxicológicos serão feitos pelos policiais.

*Com informações: G1 Sul de Minas