Corpo de Bombeiros Militar realiza mapeamento e sinalização de emergência nas trilhas da Serra Fina

Foto/Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) através do 3º Pelotão de Bombeiros com Sede em São Lourenço realizou uma operação conjunta com Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMESP) e a Associação de Proprietários da Serra Fina (APSF), executando o mapeamento e a sinalização de emergência nas trilhas da Serra Fina.

A Serra Fina, seção da Serra da Mantiqueira, apresenta um dos maiores desníveis topográficos do território brasileiro, onde esta localizada a Pedra da Mina, o quarto maior Pico do Brasil. Sua posição geográfica encontra-se na divisa dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Conforme a APSF, na temporada de 2022, cerca de 94 guias de montanha e 1800 montanhistas realizaram a travessia da Serra Fina.

Nesse sentido, o objetivo da missão consistiu em mapear e sinalizar toda a trilha, visando a gestão do risco de possiveis vitimas extraviadas e/ou feridas, possibilitando uma maior agilidade e excelência no atendimento de ocorrências, diminuindo o tempo resposta de localização e auxiliando a logística para apoio aéreo e/ou terrestre em casos de emergências com os montanhistas.

A operação foi dividida em duas etapas, a primeira incursão ocorreu de 03 a 05 de abril, com o mapeamento e sinalização da trilha da “Toca do Lobo” ao cume da “Pedra da Mina”. A segunda incursão ocorreu de 10 a 11 de abril, com início na trilha na “Fazenda do Pierre” passando pelo “Pico dos Três Estados” e finalizando no cume da “Pedra da Mina”.

A equipe de trabalho composta por militares do CBMMG, CBMESP e um guia da região percorreram as trilhas mapeando as rotas com GPS e aplicativos de navegação. Durante o percurso foram instaladas placas de sinalização de emergência em todo trajeto. As placas orientam o Corpo de Bombeiros Militar sobre o trecho exato da trilha, coordenadas geográficas, fotos do local, áreas de pouso de aeronave, relevo e vegetação, e ainda orientam os montanhistas, através de um QR Code sobre como agir em caso de situações de emergência durante as atividades na montanha.