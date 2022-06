Corpo de Bombeiros inaugura Posto Avançado em São Gonçalo do Rio Abaixo

Unidade será responsável pelo atendimento de nove cidades da região Central do estado.

O Governo de Minas inaugurou mais um Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central, nesta terça-feira (28/6).

O secretário de Estado de Governo, Igor Eto, representou o governador Romeu Zema na cerimônia que também contou com a participação do comandante-geral do CBMMG, Coronel Edgard Estevo da Silva, e do prefeito do município, Raimundo Nonato Barcelos.

A unidade terá um efetivo de 18 bombeiros militares e três viaturas, além de equipamentos e todo o aparato necessário para desenvolver atividades de busca e resgate, salvamentos aquático, terrestre e em altura, combate a incêndios urbanos e florestais, além de atendimento pré-hospitalar, ações de prevenção e projetos voltados para a comunidade.

“A unidade trará aumento na efetividade do atendimento e diminuição do tempo de resposta às mais diferentes demandas”, destacou Igor Eto sobre a importância da fração para a região e o trabalho integrado entre estado e municípios.

Os benefícios da nova unidade serão compartilhados por nove municípios da região. Além de São Gonçalo do Rio Abaixo, também serão atendidas as cidades de Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, João Monlevade, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara e São Domingos do Prata.

Mais unidades em MG

Desde o início da atual gestão, o Governo de Minas tem trabalhado para expandir o atendimento oferecido pelo CBMMG. Com a implantação de novas instalações, a presença da corporação teve um crescimento de 23% nos últimos anos.

Além do posto avançado de São Gonçalo do Rio Abaixo, já foram inauguradas unidades em Arcos, Santa Luzia, Francisco Sá, Betim, Sacramento, Tupaciguara, Bocaiúva, Araçuaí, Lagoa Santa, João Pinheiro, Cataguases, Capelinha e Guanhães. E ainda estão previstas frações em Andradas, Machado, Três Marias e Brumadinho.

Fonte:Agência Minas/ Foto: Segov / Divulgação