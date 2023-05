Corpo de Bombeiros de Alfenas resgata motociclista em acidente de trânsito

A vítima queixou de forte dor nos membro inferiores, mas sem possíveis fraturas.

Foto: Corpo de Bombeiros

No fim da tarde da última quarta-feira, (10/05), equipes do Corpo de Bombeiros de Alfenas estiveram presentes para resgatar motociclista envolvido em acidente de trânsito.

O acidente foi uma colisão entre carro e moto que ocorreu entre os cruzamentos da rua Calixto Lupi com a rua José Gomes da Silva, no bairro Morada do Sol.

No local, Bombeiros encontraram o motociclista consciente e deitado no solo.

A vítima queixou de forte dor nos membro inferiores, mas sem possíveis fraturas.

Bombeiros prestaram o atendimento ao motociclista do sexo masculino , de 41 anos, e o encaminharam ao hospital Alzira Velano.

Outra equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros continuou no local para controle do trânsito e permaneceu aguardando a chegada da equipe da Polícia Militar para demais providências.

Fonte: Corpo de Bombeiros