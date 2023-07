Corpo de Bombeiros de Alfenas atende acidente de trânsito com vítima de motocicleta

Bombeiros realizaram atendimento da vítima que teve escoriações no membro inferior esquerdo.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Alfenas, foi acionado via ligação telefônica para o número 193, na tarde do último sábado (01) para atendimento de um acidente de trânsito no cruzamento das ruas João Pinheiro e Dom Silvério, na cidade de Alfenas, envolvendo motocicleta e carro.

O condutor da motocicleta, queixava-se de dor no joelho e na perna esquerda e foi atendido pelos Bombeiros. Visando preservar a região cervical, devido ao impacto, foram utilizados colar cervical e prancha longa.

Após receber os Primeiros Socorros no local, a vítima foi transportada ao Hospital Universitário Alzira Velano. O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local.

A Polícia Militar já se encontrava presente no local do ocorrido quando as guarnições de Bombeiros chegaram.

Fonte: Corpo de Bombeiros