Coronavírus: cidades da região flexibilizam medidas restritivas após divulgação de novos decretos

Campo Belo e Poços de Caldas atualizaram horários de funcionamento e liberaram serviços de delivery.

Redação CSul/Foto: Reprodução

Cidades do Sul de Minas seguem adotando medidas para flexibilizar as atividades comerciais e, ao mesmo tempo, tentar conter o avanço da covid-19. Em Campo Belo, a administração municipal emitiu decreto que autoriza reabertura de bares, restaurantes, choperias, cervejarias e similares. Já em Poços de Caldas, estabelecimentos de todos os setores estão autorizados a funcionar com delivery, inclusive aos sábados e domingos.

Campo Belo

De acordo com o decreto restaurantes, bares e semelhantes, os estabelecimentos devem fechar às 22h, após este horário fica proibido a entrada de clientes, nos estabelecimentos a cozinha deve fechar às 21h30 e encerramento total das atividades do estabelecimento às 23h.

Nos estabelecimentos, fica determinado limite máximo de quatro pessoas por mesa, mesmo se pertencerem ao mesmo grupo familiar. Fica determinado também, o distanciamento entre mesas de no mínimo três metros. Fica proibida a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas.

Ainda conforme o documento, fica proibida a apresentação de DJs, transmissão de jogos ou outro atrativos que possam gerar aglomerações.

Poços de Caldas

Em Poços de Caldas, além de ficar autorizado o sistema delivery para todos os estabelecimentos aos sábados e domingos, o turismo na cidade sofreu alterações.

Turistas podem visitar o município e se hospedar nos hotéis e pousadas de segunda a sexta-feira, o check-out deve ser realizado no máximo no sábado, até às 9h. O limite máximo de ocupação em hotéis e pousadas não pode ultrapassar 30% da capacidade.

Ainda conforme o decreto, segue proibido o acesso de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo no município.

*Com informações: G1 Sul de Minas