Coqueiral recebe menção honrosa no Prêmio Escola Semente REGAR 2024

Premiação busca reconhecer instituições de referência na implementação de atividades de saneamento básico, meio ambiente e regulação

Foto: Reprodução / Arsae-MG

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) divulga nesta quarta-feira (19/02) o resultado do Prêmio Escola Semente REGAR: Regular e Educar – Edição 2024, que tem o objetivo de reconhecer e premiar as instituições de referência na implementação de atividades voltadas para os temas saneamento básico, meio ambiente e regulação propostas pelo REGAR.

Após uma análise detalhada realizada pela comissão julgadora do Regar, que incluiu a avaliação da documentação por meio do preenchimento do formulário de avaliação e registro das ações REGAR 2024, além da análise dos resultados obtidos com as atividades – como os impactos das ações na comunidade escolar –, e da qualidade e clareza na apresentação das informações, foram divulgados os premiados. As instituições de ensino vencedoras do Prêmio foram as Escolas Municipais Aristides Gomes Pereira (Malacacheta), Maria Souza Henriques (Igarapé), Dona Nininha de Castro (São Domingos do Prata), Eva Ribeiro Mendes (Malacacheta) e o Centro Municipal de Educação de Vargem Linda (São Domingos do Prata). Os municípios mineiros que receberam Menções Honrosas, em reconhecimento à sua atuação destacada na disseminação e implementação das iniciativas do Programa REGAR, foram: Coqueiral, Divino das Laranjeiras, Malacacheta, São Domingos do Prata e São João do Pacuí.

As escolas municipais reconhecidas como referência na implementação de atividades serão premiadas com o Troféu Escola Semente REGAR, que será entregue presencialmente pela equipe da Arsae-MG. As instituições de ensino vencedoras também serão contempladas com uma palestra presencial da Agência.

Programa REGAR

O Programa deriva da junção das palavras REGULAR e EDUCAR, é uma iniciativa da Arsae-MG que tem como objetivo incentivar a participação social na formulação, no acompanhamento e na avaliação de políticas públicas. A principal atuação do Programa é na sensibilização dos profissionais da educação e estudantes sobre temas relacionados ao saneamento básico, meio ambiente e regulação, com apoio e respaldo pedagógico das escolas e professores.

Fonte: Arsae-MG