Coqueiral é a terceira cidade a receber uma etapa do 53º Fenac

Foto: FENAC

O 53° Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil, chega a sua terceira etapa classificatória nesta sexta-feira (11) e sábado (12) em Coqueiral, no Sul de Minas. Serão apresentadas 20 músicas (10 em cada noite), 18 presenciais e uma online. Quatro presenciais e uma online serão classificadas para as semifinais em Boa Esperança nos dias 7 e 8 de setembro. No dia 9 de setembro acontecerá, ainda em Boa Esperança, a grande final. Cada semifinalista na modalidade presencial, garante, no mínimo, R$2.500,00 e continua a concorrer aos principais prêmios. Ao todo, o festival entregará cerca de R$215 mil em premiação e o troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado. Este ano, 988 músicas de compositores de 21 estados brasileiros e 6 países diferentes se inscreveram no festival. A comissão de seleção escolheu 120 para participar das etapas classificatórias.

Depois de Coqueiral, o festival irá para Três Pontas, 18 e 19/8; Nepomuceno 25 e 26/8 e Elói Mendes, 1 e 2 de setembro e Boa Esperança nos dias, 7,8 e 9 de Setembro. Em Coqueiral, o público também vai acompanhar na sexta-feira, um show especial da cantora Ana Cañas que apresenta o “Ana Cañas Canta Belchior”, vencedor de Melhor Show de 2022 pela APCA – Associação Paulista dos Críticos de Arte. No sábado, Paulinho Pedra Azul sobe ao palco para emocionar e vibrar com o público presente.

Serviço:

Festival Nacional da Canção em Coqueiral | 11 e 12 de Agosto

21h – Apresentações musicais e shows com Ana Cañas e Paulinho Pedra Azul

Local: Praça Sete de Setembro

Fonte: FENAC