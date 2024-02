Copasa investe mais de R$ 23 milhões na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Lavras

Investimentos vão garantir maior regularidade no abastecimento e mais qualidade na prestação de serviços

Foto: Copasa

Reafirmando o compromisso em levar água tratada em quantidade e com regularidade para os seus clientes em Lavras, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) está prestes a entregar uma das mais importantes obras da empresa para cidade. Trata-se da ampliação e melhoria do sistema de abastecimento, com a duplicação da rede adutora de água bruta, que liga a captação no rio Grande à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Lavras.

“Com essas obras, estamos ampliando em torno de 42% a nossa oferta de água, proporcionando maior estabilidade de consumo para a população lavrense, mesmo em períodos de estiagem”, explicou o gerente da Regional Lavras da Copasa, Josimar Cornélio da Páscoa.

Somente na duplicação da rede – que compreende a primeira etapa das obras – a Copasa investiu mais de R$ 23 milhões para a implantação de 8,5 mil metros de tubulações. “Com as tubulações já implantadas, o próximo passo será a interligação da rede adutora e a realização dos testes necessários para o início da sua operação. Isso significa que, muito em breve, estaremos entregando essa obra tão esperada pela população”, destacou o gerente.

Os serviços de interligação da rede estão previstos para começar no dia 18 de fevereiro e serão realizados em etapas, de maneira que os impactos no abastecimento sejam os menores possíveis, uma vez que será necessária a interrupção parcial do fornecimento de água para a execução dos trabalhos. A previsão é que todas as interligações sejam concluídas até 3 de março e a rede já passe a ser utilizada.

“Estamos muito satisfeitos em poder entregar essa obra depois de cerca de 12 meses de muito trabalho, desafios e dedicação da nossa equipe. Temos a certeza de que nosso serviço será ofertado com ainda mais eficiência e excelência aos nossos clientes”, disse Josimar.

O gerente destacou ainda que a empresa está tomando todas as providências para que as obras sejam rápidas e causem os menores impactos possíveis na rotina das pessoas. “Toda obra pode causar algum tipo de incômodo, mas é importante que a população tenha em mente que os benefícios serão muito maiores e duradouros”, ressaltou.

Mais investimentos

Vale lembrar que esse não é o único investimento realizado pela Copasa no município. Recentemente, a empresa concluiu a substituição de mais de 1.400 metros de rede de distribuição de água e execução de 290 ligações prediais de água nos bairros Serra Azul e Centro. Com um investimento de mais de R$ 600 mil, essas obras permitem que a água tratada chegue a mais famílias, além de promover uma adequação das redes e o seu correto dimensionamento, diminuindo a intermitência do abastecimento e as perdas de água provocadas pelos vazamentos.

Ainda de acordo com o gerente da Copasa, com esses investimentos e a Companhia demonstra que está atenta ao desenvolvimento do município e que vem trabalhando para oferecer um serviço com ainda mais qualidade para seus clientes. “Lavras é uma cidade em plena expansão, sendo a que mais cresce na nossa região. E a Copasa vem acompanhando esse desenvolvimento e investindo para garantir a excelência na prestação de serviço, atendendo não só as demandas atuais da cidade, como também as futuras”, finalizou Josimar.

Fonte: Copasa