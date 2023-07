Copasa garante qualidade da água distribuída e anuncia implantação de novos reservatórios em Extrema

Com rigoroso processo de tratamento e constante monitoramento, companhia assegura que distribuição atende a todos os padrões de potabilidade

Foto: Copasa

Prova disso são os constantes investimentos realizados para o aprimoramento da prestação de serviço. A companhia garante rigoroso controle de qualidade, que vai desde as análises realizadas no ponto de captação até a água que chega aos imóveis dos clientes.

Essas análises têm estrita obediência aos padrões de vigilância e potabilidade, estabelecidos pela legislação vigente, conforme portaria GM/MS 888/2021 do Ministério da Saúde e são monitoradas por rede laboratorial estruturada, que inclui laboratórios local, regional e central.

“Os nossos clientes, não só de Extrema, mas de todos os municípios da região onde a Copasa atua, podem ter a confiança de estarem consumindo a melhor água em todo o estado. Garantimos que nossos processos são monitorados minuciosamente, dentro dos padrões de potabilidade, para que a água distribuída não represente quaisquer riscos à saúde das populações atendidas”, destacou o gerente regional da Copasa em Pouso Alegre, Joab Borges.

Vale ressaltar que, de forma sistemática, eventuais resultados anormais nas análises de qualidade de água dão origem a novas campanhas amostrais, com a verificação do histórico geral de qualidade do sistema envolvido, a inspeção sanitária para identificar possíveis causas e as providências imediatas para a eliminação dessas causas, bem como a correção de problemas pontuais constatados.

Reservatórios

Além disso, a Copasa investe constantemente em melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água de Extrema. Não por acaso, a companhia implantará dois novos reservatórios com capacidade de 500 mil litros. As novas unidades vão beneficiar mais de 600 pessoas dos bairros Mantiqueira, Pires, Vila dos Britos e Godoy. Serão responsáveis também pelo abastecimento de água de grandes empresas, como Bauducco, Multilaser, Panasonic, entre outras. A previsão é a de que as obras tenham início já no mês de setembro e sejam concluídas em até seis meses.

“A implantação desses novos reservatórios demonstra a importância com que a Copasa trata o sistema de Extrema, com a busca incessante da melhoria da prestação dos serviços, visando o bem-estar e o conforto da população com a manutenção e continuidade do abastecimento de água”, destacou o gerente regional da Copasa em Pouso Alegre, Joab Borges.

Transparência

E, prezando pela transparência de sua atuação, a Copasa considera de suma importância manter o diálogo com a administração municipal e suas áreas afins, bem como com todos os órgãos e instituições ligadas à saúde e ao saneamento básico, não só no município de Extrema, mas em todo o estado.

Diante disso, a companhia disponibiliza aos órgãos competentes todas as informações de controle da qualidade água, conforme prevê a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), no que diz respeito ao envio de informações de controle da qualidade da água pelos prestadores de serviço regulados pela agência.

A Copasa também encaminha mensalmente o relatório do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua) para as gerências regionais de Saúde e secretarias municipais de Saúde, como também divulga as informações relativas à qualidade da água na fatura mensal de serviços e no Relatório Anual da Qualidade da Água, disponibilizado neste site.

Relacionamento com o cliente

Da mesma forma, a Copasa também está à disposição de seus clientes e pronta para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, inclusive sobre questões relacionadas à qualidade da água.

Para isso, além da Agência de Atendimento Local em Extrema, a Copasa também disponibiliza, gratuitamente, canais de relacionamento. Os clientes podem falar com a companhia informando o endereço completo e o motivo do contato, a qualquer momento, por meio dos telefones 115 ou 0800 0300 115; do site www.copasa.com.br ou pelo Aplicativo Copasa Digital (disponível para Android e iOS). É possível optar também pelo atendimento virtual via WhatsApp pelo número (31) 9 9770-7000, com funcionamento de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Fonte: Agência Minas