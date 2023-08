Copasa estimula conscientização ambiental de estudantes de Areado por meio da arte

Com a ajuda de artistas plásticos, os alunos irão desenvolver ilustrações nos muros de escolas municipais da cidade com o tema água

Foto: CSul

Cerca de 60 estudantes, entre 9 e 10 anos, do 5º ano de duas escolas municipais da cidade de Areado, no Sul de Minas Gerais, se preparam para participar do “Arte Chuá nas Escolas”, que será realizado na próxima sexta-feira (18/08). Sob a orientação de artistas plásticos, contratados pela Copasa, os estudantes das escolas municipais Doutor Joaquim Ribeiro Pereira e Doutor José Custódio de Oliveira fizeram desenhos que serão ilustrados nos muros das escolas.

A iniciativa integra o Programa Chuá Socioambiental, promovido pela Copasa, com o foco em atividades lúdicas que trabalham a sustentabilidade ambiental alinhadas à conscientização sobre a importância da preservação e recuperação dos mananciais.

Os desenhos realizados pelos estudantes refletem o entendimento sobre o ciclo da água até que ela chegue às torneiras das residências, além de elementos que representam a cidade.

A atividade reforça, junto aos alunos, professores e direção escolar, o senso de pertencimento e o protagonismo que cada um possui na preservação ambiental. “Os estudantes envolvidos já possuem um sentimento sobre a importância da conscientização e do cuidado com o meio ambiente. A atividade fortalece esse sentimento e os estimula ainda mais”, destacou a diretora da Escola Municipal Doutor José Custódio de Oliveira, Aparecida Dalva Elisio de Souza.

Para a artista plástica Janaina Lages, o trabalho é um privilégio. “Como artista tenho a possibilidade, neste projeto, de fazer o que gosto: levar a arte para várias regiões de Minas Gerais, porque a arte é para todos”.

Dedicação e recompensa

A pintura dos muros é uma premiação pelo ótimo desempenho que as escolas alcançaram durante atividades realizadas dentro do Chuá Socioambiental ao longo do ano letivo de 2018. Ela deveria ter acontecido em 2020, mas precisou ser interrompida em razão da pandemia da Covid-19.

Entre as atividades que levaram as escolas a receber a pintura dos muros e também o Selo Chuá de Escola Amiga do Meio Ambiente, entregue em 2018, os alunos participaram de gincanas com etapas relacionadas à reflexão e ao cuidado com o meio ambiente, como por exemplo a Feira do Desapego, com o objetivo de incentivar a doação e a troca de objetos em bom estado de conservação e que ainda podem ser reutilizados; a Feira Verde, com a troca de mudas de plantas; a campanha Lacre do Bem, quando foram arrecadados lacres de alumínio utilizados na troca por cadeiras de rodas para doação; e da arrecadação de óleo de cozinha usado, evitando que ele fosse descartado de forma inadequada no meio ambiente.

Sobre o Programa Chuá Socioambiental

Criado em 2017, o Chuá Socioambiental amplia a consciência ambiental dos alunos. O programa integra a Agenda ESG da Copasa, sigla que se refere às questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Esse termo tornou-se uma forma de se referir ao que empresas e entidades estão fazendo para serem socialmente responsáveis, ambientalmente sustentáveis e administradas de forma correta.

O programa também está alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e em seus respectivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além dos dez princípios do Pacto Global. No caso, o Chuá Socioambiental está alinhado ao ODS 6 (Água e Saneamento), que tem entre suas metas assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento.

Fonte: Copasa