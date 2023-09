Copasa abre inscrições para 200 vagas de estágio em todo o Estado

Processo seletivo inclui estudantes de níveis técnico e superior de diversas áreas e contribui para construção da atividade profissional do educando

Foto: Copasa

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) abre nesta segunda-feira (2/10) as inscrições para 200 vagas de estágio, entre níveis técnico e superior, em diversas cidades do Estado e áreas de atuação. O cadastro será efetivado após preenchimento completo do formulário, que pode ser acessado no link https://www.copasa.com.br/estagios/. As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro.

Do total de vagas, 20 são destinadas ao público sênior (a partir de 50 anos de idade) e 20 ao público PCD (pessoas com deficiência). Para estudantes com nível técnico, podem participar aqueles que estejam na metade dos cursos de informática, saneamento, administração, mecânica, entre outros.

Já para os estudantes que estejam matriculados em cursos de nível superior, entre eles engenharias, ciências contábeis, economia, estatística, administração, direito, psicologia, enfermagem, jornalismo, geografia e muitos outros, o pré-requisito é que estejam cursando a partir do 4º período.

O programa de estágio, com previsão de início para janeiro de 2024, tem validade de 12 meses, podendo ser renovado por igual período. A remuneração oferecida para nível médio é R$ 880 e para nível superior R$ 1.056, sendo a carga de 4 horas diárias (segunda a sexta-feira). Outros benefícios são férias, vale-transporte e seguro de vida.

As etapas do processo seletivo envolvem triagem de perfil, entrevista presencial (Belo Horizonte e região) e virtual (interior) e entrevista técnica. O programa de estágio da Copasa já descobriu vários talentos que construíram carreiras profissionais dentro da Companhia.

Fonte: Copasa