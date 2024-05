Copa Internacional de Mountain Bike acontece em junho em Poços de Caldas

No ano passado, Poços sediou o desafio CIMTB Short Track – XCC

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas recebe entre os dias 21 e 23 de junho a Copa Internacional de Mountain Bike. O evento é um dos mais tradicionais eventos de ciclismo no mundo. É a primeira vez que a cidade sedia uma etapa da copa. Em setembro do ano passado, Poços sediou o Desafio CIMTB Short Track – XCC.

A competição é uma das etapas da UCI XCO Junior Series e vai acontecer no Parque do Cristo Redentor, na Serra de São Domingos.

A UCI XCO Junior Series conta com 36 provas na temporada de 2024, realizada em 18 países, somando pontos específicos para as categorias júnior masculina e feminina.

“Para nós, sempre foi uma honra sediar etapas da UCI XCO Junior Series na Copa Internacional de Mountain Bike. A categoria Júnior é o que chamamos de último degrau para os atletas chegarem na super elite, categoria composta pelos atletas da elite e sub-23. Desde que realizamos esta prova, temos recebido atletas não só do Brasil, como de diferentes partes do mundo todo, que visam obter destaque no ranking específico da categoria”, ressalta o organizador da CiMTB, Rogério Bernardes.

A categoria masculina está marcada para o dia 22, sábado, a partir das 10h20. Já a feminina, é no dia 23, domingo, às 12h. Ao todo, são 60 pontos em jogo para os campeões, uma vez que a etapa de Poços de Caldas é Classe 1 no ranking da União Ciclística Internacional.

Mais informações: https://www.cimtb.com.br

História da CiMTB

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CiMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

Em 2022, a CiMTB aumentou sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas