Cooxupé recebe ministro para diálogo sobre o trabalho na cafeicultura

Ministro conheceu as instalações da cooperativa e participou de uma Mesa de Diálogo com trabalhadores e empregadores sobre

Foto: Cooxupé

A Cooxupé recebeu o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, no auditório da Matriz, em Guaxupé. De antemão, ele conheceu as instalações da cooperativa. E, ainda, participou de uma Mesa de Diálogo com trabalhadores e empregadores sobre os desafios para a promoção do trabalho decente na cadeia produtiva do café do Sul de Minas Gerais.

Ministro

Durante discurso, pois, o ministro defendeu a importância da cafeicultura para a economia brasileira e a necessidade do diálogo.

“Nós desejamos que essa nossa experiência na Cooxupé sirva para energizar outras regiões do estado e do país para a gente estimular o trabalho decente no setor. As leis devem vir para facilitar a tarefa da fiscalização e acreditamos que o instrumento mais poderoso para a solução de qualquer problema é o diálogo”, afirmou Luiz Marinho.

Além disso, o ministro aproveitou a ocasião para enviar um recado aos trabalhadores rurais. “Queremos dizer aos safristas que eles não precisam se preocupar, pois não perdem o Bolsa Família ao assinar a carteira de trabalho”, ressaltou.

Boas práticas

Inclusive, o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, discorreu sobre a atuação da cooperativa para a promoção das boas práticas entre os cooperados.

“Trata-se de um dia marcante para a Cooxupé e para a cafeicultura do Sul de Minas. Trabalhamos incansavelmente na orientação dos nossos cooperados sobre a legislação trabalhista. Temos uma reputação internacional e nosso objetivo é fazer uma aproximação do cooperativismo no intuito de melhorar a relação do trabalho com sugestões sob a apreciação do Ministério do Trabalho e Emprego. Tenham na Cooxupé uma parceira no enfrentamento da relação de trabalho, da legislação e da orientação”, explicou.

Responsabilidade social

Ademais, realizaram um momento solene para a assinatura de um termo aditivo para a inclusão do Instituto Federal do Sul de Minas ao Pacto Nacional do Café. Que promove, aliás, as boas práticas trabalhistas, a sustentabilidade e a responsabilidade social na cafeicultura.

Estiveram na Cooxupé uma delegação do Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, além de lideranças do setor.

Em suma, também participaram os deputados Federais Emidinho Madeira e Odair Cunha, deputado Estadual Luizinho. Além de representantes do Conselho Nacional do Café (CNC) – com o presidente Silas Brasileiro –, OIT (Organização Internacional do Trabalho). E, por fim, Contar (Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais), Senar. Além de Asbraer (Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária), entre outras instituições.

Fonte: Hub do Café