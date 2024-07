Anuário 2024 do Sistema Ocemg traz informações econômicas e sociais do setor, com destaque para os números da associação cafeeira

Foto: Cooxupé

A Cooxupé é a maior cooperativa agropecuária de Minas Gerais. Antes de mais nada, a informação é do Anuário 2024 do Sistema Ocemg. O relatório traz informações econômicas e sociais do segmento com o ano-base 2023.

Nesse sentido, a publicação analisou sete dados para avaliar as associações que seguem este modelo de negócios. São eles: cooperados, empregados, ingressos/receitas totais. Além de sobras antes das destinações, ativo total, patrimônio líquido e capital social. Assim, a cooperativa cafeeira conquistou o primeiro lugar em todos os dados analisados. Isso entre as associações do agronegócio mineiro.

Maior cooperativa agropecuária

De acordo com o anuário, as cooperativas agropecuárias de Minas Gerais estão presentes em diversas cadeias produtivas. E são essenciais para o desenvolvimento econômico do país. Afinal, fomentam a geração de renda e empregos, geram economia de escala nos processos de compra e venda. Além de viabilizar os negócios de seus cooperados, agregando valor à produção.

Ainda assim, o segmento fornece insumos, armazenamento, classificação e processamento dos produtos, oferecendo aos cooperados assistência técnica e apoio.

De antemão, as associações do agronegócio mineiro contam com 197,1 mil cooperados, organizados em 191 cooperativas. E 19,5 mil trabalhadores. Em 2023, por exemplo, essas cooperativas movimentaram R$ 40,3 bilhões. Sendo responsáveis, portanto, por 31% de toda a movimentação econômica do cooperativismo mineiro.

Importância do setor

Ademais, a publicação divide as associações em sete ramos: Agropecuário; Crédito; Saúde; Transporte. Além de Consumo; Trabalho, Produção de Bens e Serviços; e Infraestrutura. Ao todo, pois, o estado possui 785 cooperativas, que contam com 3,2 milhões de cooperados e 57,4 mil empregados. Inclusive, 47% é o contingente da população mineira envolvida com este modelo de negócios.

“O cooperativismo mineiro é uma potência econômica e social. E, mais uma vez, a Cooxupé se destaca no Anuário do Sistema Ocemg. Com muita honra, vemos que toda a dedicação das nossas famílias cooperadas e dos nossos colaboradores traz um resultado muito positivo nos números da cooperativa”, afirma o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.

Cafeicultura

Dentre os produtos agrícolas que passam pelas cooperativas agropecuárias mineiras, destaca-se o café. Aliás, 57,5% do grão produzido no Estado passou por uma associação deste modelo de negócios. Ainda segundo o anuário da Ocemg, a cada 100 xícaras de café produzidas no Brasil, 30 passaram por uma cooperativa de Minas Gerais.

Primordialmente, em 2023, os cafeicultores mineiros produziram 29 milhões de sacas do grão. Ou seja, um aumento de 32,1% em relação a 2022. Isso de acordo com Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Dessa forma, o crescimento está relacionado ao aumento de 6,3% da área cultivada, ao ganho de 24,2% na produtividade. E, sobretudo, pelas melhores condições das lavouras após safras anteriores marcadas por condições climáticas adversas.

Dados da Cooxupé

Em suma, a Cooxupé ficou em primeiro lugar em todos os dados a seguir:

19.192 cooperados, crescimento de 5,9%

2.591 colaboradores

R$ 6,5 bilhões em ingressos/receitas totais

R$ 286,8 milhões em sobras antes das destinações, sendo R$ 16.559,72 por cooperado

R$ 8,3 bilhões em ativo total, crescimento de 8,5%

R$ 2,1 bilhões em patrimônio líquido, crescimento de 9,2%

R$ 245,3 milhões em capital social, crescimento de 8,7%

Fonte: Anuário 2024 do Cooperativismo Mineiro/Sistema OCEMG