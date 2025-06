Cooxupé anuncia andamento da colheita de café

Até o dia 30 de maio, cooperativa cafeeira colheu 10,1% em sua área de atuação, que compreende parte de Minas Gerais e de São Paulo

Foto: Cooxupé

A partir desta terça-feira, dia 03 de junho, a cooperativa cafeeira Cooxupé, com sede em Guaxupé (MG), passa a anunciar o andamento da colheita em sua área de atuação.

De acordo com a cooperativa, a colheita está bem no início e, no momento, não há atraso considerado pela Cooxupé. Até o dia 30 de maio, pois, a colheita avançou 10,1% nas regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro, média mogiana do estado de São Paulo e Matas de Minas.

Dentro dessas regiões, aliás, a Cooxupé está presente em mais de 360 municípios.

Andamento da colheita

A seguir, confira os resultados dos cooperados da Cooxupé em cada região produtora:

Sul de Minas: 12,1%

São Paulo: 19%

Cerrado Mineiro: 4,7%

Matas de Minas: 15%

Fonte: Hub do Café