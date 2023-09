Coordenadores da Defesa Civil de Pouso Alegre e Lavras elogiam trabalho da Prefeitura de Campanha

Os coordenadores elogiaram o excelente trabalho da Prefeitura e da Defesa Civil Municipal na elaboração de documentações e na limpeza do Ribeirão Santo Antônio, visando a proteção contra enchentes.

Foto: Prefeitura de Campanha

O Prefeito Roberto Silva teve uma reunião importante hoje, em seu gabinete, com membros das Coordenadorias Regionais da Defesa Civil de Pouso Alegre e Lavras!

Na pauta, os trabalhos realizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Campanha. Estiveram presentes o Sargento Vanderlan Rodrigues Ribeiro da 17ª REDEC de Pouso Alegre MG e o Sargento Hemerson Cassiano da Silva da 6ª REDEC de Lavras MG.

A reunião contou com a presença do Coordenador da COMPDEC Hamilton Rezende, e do Secretário da Defesa Civil Municipal e Chefe do Setor de Meio Ambiente da Prefeitura Fernando Nani.

Os coordenadores elogiaram o excelente trabalho da Prefeitura e da Defesa Civil Municipal na elaboração de documentações e na limpeza do Ribeirão Santo Antônio, visando a proteção contra enchentes. Eles ressaltaram que o plano de ações e intervenções do Município servirá de exemplo para outras cidades da região, que fazem parte das regionais de Pouso Alegre e Lavras. Isso porque todo o trabalho seguiu rigorosamente as normas ambientais exigidas e o cronograma apresentado.

Fonte: Prefeitura de Campanha