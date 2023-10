Coordenadora de cerimonial da UFLA ministra curso sobre a área para servidores do IFSuldeMinas

Foram apresentadas, noções de atuação como mestre de cerimônias, cerimonial universitário, ordem de precedência e modelos de pautas de eventos que são realizados na UFLA.

Foto: UFLA

No dia 2/10, a coordenadora de cerimonial da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Pauline Freire Pimenta, ministrou um curso de organização de eventos e cerimonial para servidores do IFSuldeMinas, em Pouso Alegre. Participaram do curso servidores de todos os câmpus desse IF, vindos de Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, entre outros.

No curso, a coordenadora abordou temas como a organização das colações de grau na UFLA e a resolução das colações de grau aprovada recentemente pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe/UFLA). Para a troca de experiências entre as instituições, foram apresentadas, ainda, noções de atuação como mestre de cerimônias, cerimonial universitário, ordem de precedência e modelos de pautas de eventos que são realizados na UFLA.

Pauline afirma a importância dessa integração. “É essencial que ocorram momentos como esse, pois o ganho com a troca de experiências é mútuo e auxilia ambas as instituições a aperfeiçoar rotinas”, ressalta.

Fonte: UFLA