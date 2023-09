Coordenador de Medicina Veterinária do Unis ministra palestra no 20° Congresso Nacional do Meio Ambiente

O Prof. Dr. Sávio Tadeu Almeida Júnior, coordenador do curso de Medicina Veterinária do Unis, participou como palestrante no painel Saúde Única (One Health): A Relação da Saúde Humana, Animal e Ambiental.

Entre os dias 19 e 22 de setembro, ocorreu em Poços de Caldas o 20° Congresso Nacional do Meio Ambiente, evento organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).

Na ocasião, no dia 21, o Prof. Dr. Sávio Tadeu Almeida Júnior, coordenador do curso de Medicina Veterinária do Unis, participou como palestrante no painel Saúde Única (One Health): A Relação da Saúde Humana, Animal e Ambiental. Também compuseram o painel a Profa. Dra. Joziana Muniz de Paiva Barçante e a Profa. Dra. Elaine Maria Seles Dorneles, da Universidade Federal de Lavras e o Prof. Dr. Fabrício dos Santos Ritá, do IFSULDEMINAS.

“É sempre uma experiência enriquecedora poder contribuir em um evento com tamanha organização e relevância para a comunidade. Na oportunidade pude contribuir levando um pouco das informações do Bem-Estar Animal e suas contribuições para com a saúde única. Agradeço em nome do nosso curso de Medicina Veterinária do Unis pelo convite e colocamos nossa instituição à disposição”, comentou o Prof. Sávio.

