Coopercam participa do lançamento do Dia de Cooperar 2025

Além da participação, a Cooperativa anuncia 4ª Ação Entre Amigos Unidos pela Cooperação

Foto: Coopercam

A Coopercam marcou presença no lançamento oficial do Dia de Cooperar 2025, promovido pelo Sistema Ocemg, em Belo Horizonte. O evento, realizado no dia 4 de junho, reuniu representantes de diversas cooperativas mineiras para compartilhar cases e fortalecer o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

Iniciado em 2009, em Minas Gerais, o Dia C promove a responsabilidade social do cooperativismo por meio do incentivo ao voluntariado, de forma a impactar positivamente as comunidades. Atualmente, é realizado em todo o Brasil, com milhares de ações que transformaram o programa no maior movimento cooperativista de voluntariado do país.

Representada pelo departamento de Comunicação e Marketing, a Coopercam reafirma, ao participar do lançamento, do engajamento da cooperativa com ações de responsabilidade social e voluntariado.

4ª Ação Entre Amigos Unidos pela Cooperação

O Dia C 2025 da Coopercam já tem data marcada. Com o sucesso das últimas edições, a cooperativa vai realizar a quarta edição da Ação Entre Amigos Unidos pela Cooperação, no dia 15 de junho, às 15h, no Parque de Exposições José Júlio Coelho, em Campos Gerais/MG. Toda a arrecadação será destinada à reforma da Maternidade Dr. Salvador de Mesquita, que irá beneficiar diretamente mulheres dos municípios de Campos Gerais, Campo do Meio e do distrito de Córrego do Ouro.

Nas edições anteriores, a Coopercam mobilizou milhares de pessoas e dezenas de voluntários, com resultados expressivos para entidades locais. Em 2024, por exemplo, a ação arrecadou R$ 27 mil, revertidos em produtos e obras para a Vila Vicentina e para a Associação de Apoio às Pessoas Atípicas de Campos Gerais-MG (APACG).

“A Coopercam tem orgulho de realizar mais uma vez essa importante ação. Estamos muito felizes em poder contribuir para a melhoria da maternidade, um cuidado maior com as gestantes de nossos munícipios. Contamos com a participação de todos para fazer desta edição um sucesso ainda maior. A expectativa é reunir centenas de pessoas em um momento marcado por solidariedade, união e, acima de tudo, cooperação”, destaca Pâmela Corrêa, Gerente de Comunicação e Marketing da cooperativa.

Fonte: Coopercam